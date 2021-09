Estádios de futebol vão poder voltar a encher

A Direção-Geral de Saúde (DGS) abriu a porta, esta quinta-feira, ao regresso da lotação máxima nos estádios de futebol.

Num parecer técnico assinado pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a DGS atualizou as orientações para lotação e medidas a adotar em recintos desportivos em ambiente fechado e em ambiente aberto.

No tópico sobre as recomendações específicas para o público, a DGS adianta que, doravante, "a ocupação dos lugares sentados pode ser em conformidade com a capacidade total licenciada do recinto".

Existem algumas restrições, no entanto. É sempre obrigatória a apresentação de certificado digital Covid-19 em vigor na União Europeia, assim como a utilização de máscara facial em permanência.



"O horário de entrada para o evento deve ser alargado, de forma a evitar aglomerados de pessoas e filas de espera extensas, reduzindo e fracionando a afluência de espetadores até ao inicio do espetáculo. Recomenda-se que as entradas e saídas tenham circuitos próprios, reduzindo o contacto e o cruzamento entre pessoas", pode ler-se.



A DGS impõe que a circulação do público seja reduzida ao intervalo e refere que o a entidade organizadora deve garantir a existência de contentores adequados e em número suficiente para depósito de máscaras.

O campeonato arrancou com um máximo de 33% de lotação nos estádios. A 26 de agosto, face à evolução favorável da situação epidémica e da vacinação contra a Covid-19, a DGS alargou o limite para 50%.



(em atualização)