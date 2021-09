Carvalhal vê Braga "em crescimento" após vitória com o Midtjylland

Carlos Carvalhal, treinador do Sporting de Braga, deu os parabéns à equipa pela vitória por 3-1 com os dinamarqueses do Midtjylland, na Liga Europa.

"É uma equipa que está em crescimento, a jogar cada vez melhor, vai ganhar solidez. Vitórias vão trazer confiança e vamos subir de forma de certeza absoluta. Tivemos uma equipa guerreira, à imagem do ano passado", disse, na "flash" da Sport TV.

O técnico minhoto deixou ainda um enorme elogio ao avançado Mario González, que tem sido criticado pela falta de golos. Foi lançado ao intervalo, quando a equipa perdia por 1-0, fez duas assistências e sofreu o penálti que deu origem ao terceiro.

"Há situações que não são do conhecimento público. O Mario não tem estado bem, tive uma conversa com ele ontem, foi interpretado que ele iria jogar de início, mas foi este o desafio, que iria para o banco. Eu disse-lhe para mostrar hoje quem era o Mario González. Correspondeu em pleno, fez os seus melhores 45 minutos, está ele e a equipa toda de parabéns", termina.