Braga tenta sacudir crise com primeira vitória na Liga Europa

O Sporting de Braga procura, esta quinta-feira, sacudir a crise com o primeiro triunfo na presente edição da Liga Europa, na receção aos dinamarqueses do Midtjylland, relativa à segunda jornada do Grupo F.

A equipa portuguesa ganhou apenas três dos nove jogos disputados esta temporada e tem uma só vitória nos últimos cinco encontros oficiais. Depois do desaire na visita ao Estrela Vermelha, por 2-1, na estreia, o Braga procura lavar a imagem frente aos líderes da Liga dinamarquesa, que empataram, por 1-1, na receção aos búlgaros do Ludogorets.

Carlos Carvalhal não vai poder contar com o defesa brasileiro Vítor Tormena, nem com o avançado espanhol Abel Ruiz, devido a lesão. Na conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador garantiu que, apesar do início de época titubeante, não sente o lugar em risco:

"Não sinto pressão. A pressão é sempre a mesma: tentar ganhar os jogos todos. A pressão no Braga é uma realidade inerente a todos os jogos."

O treinador do Midtjylland, Bo Henriksen, entregou o favoritismo ao Braga, mas deixou uma garantia: "Não temos medo e queremos ganhar."

O encontro entre o Sporting de Braga, quarto e último classificado do grupo, sem pontos, e o Midtjylland, que divide o segundo lugar com o Ludogorets, com um, está marcado para as 20h00, no Estádio Municipal de Braga, e vai ser arbitrado pela francesa Stéphanie Frappart.

Encontro com informações nas edições de Bola Branca, na antena da Renascença, e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.