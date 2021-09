Carvalhal: "Pressão é a mesma, tentar ganhar os jogos todos"

Carlos Carvalhal garantiu, esta quarta-feira, que não sente o lugar em risco, na sequência do início de época titubeante do Sporting de Braga.

"Não sinto pressão. A pressão é sempre a mesma: tentar ganhar os jogos todos", sublinhou o treinador do Braga, na conferência de imprensa de antevisão da receção ao Midtjylland, referente à Liga Europa.

Carvalhal garantiu que os minhotos estão "preparados para defrontar" os dinamarqueses, na segunda jornada da fase de grupos, e que "a pressão no Braga é sempre uma realidade inerente a todos os jogos".

"Jogo com elevado nível de dificuldade. Acredito piamente nos meus jogadores e que somos capazes de ganhar o jogo. Vai ser um bom jogo. Queremos muito vencer. Espero que apareça o melhor Braga", frisou.

Carlos Carvalhal não escondeu que o Braga tem tido várias dores de crescimento, nomeadamente a nível defensivo: "Temos de ser mais agressivos a defender, não recuar tanto e não nos expormos tanto."

"Esta equipa tem muitos jogadores novos, ainda está em reconstrução. Estamos a crescer como equipa. Mas também estamos cientes de que a exigência neste clube é tentar vencer sempre", sublinhou.

Voto de confiança aos avançados

Mario González tem tido um início de época infeliz no Braga, ainda sem golos. Carlos Carvalhal conversou com o espanhol e com os outros avançados e transmitiu-lhes confiança para o que aí vem:

"Espero uma reação forte. Sem pressão alguma, conseguirem libertar-se. O Mario vai conseguir dar a volta. Tem capacidade. Não tem sido muito feliz, mas tem capacidade e categoria para fazer mais golos."



O Sporting de Braga defronta o Midtjylland na quinta-feira, às 20h00, no Estádio Municipal de Braga. Encontro com informações nas edições de Bola Branca e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.