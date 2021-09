Santa Clara manifesta "surpresa" com avaliação negativa ao relvado do São Miguel

O Santa Clara mostrou-se surpreendido, esta terça-feira, com a avaliação negativa recebida pelo relvado do Estádio de São Miguel após a receção ao Sporting de Braga, a contar para a sétima jornada da I Liga.

"A Santa Clara Açores, Futebol SAD vem por este meio manifestar surpresa pela avaliação negativa atribuída pela Liga Portugal ao relvado do Estádio de São Miguel", assinala o clube, em nota de imprensa.

A equipa açoriana considera que o relvado teve um “comportamento bastante aceitável” no jogo de domingo (1-1), considerando a “imensa chuva” que caiu durante o fim de semana em Ponta Delgada.



Argumentando que o relvado não condicionou o desenrolar do jogo, o Santa Clara defende que "qualquer avaliação, independentemente do cariz, não pode partir de parâmetros descontextualizados":

"Tanto nesta partida, como na anterior realizada em condições semelhantes no Estádio de São Miguel, frente ao Gil Vicente Futebol Clube – em que o relvado, de forma justa, não recebeu dita avaliação negativa –, foi decretado alerta amarelo na ilha de São Miguel, e, naturalmente, as condições meteorológicas revelaram-se adversas."

O Santa Clara realça, ainda, que o relvado do Estádio de São Miguel, que é propriedade do Governo Regional, tem sido “alvo de intervenções e melhorias constantes” ao longo dos últimos meses. Contudo, refere também que a substituição integral não é uma “solução viável”.

“O relvado do Estádio de São Miguel (...) comportou-se de forma exemplar para as circunstâncias, muito devido ao trabalho incansável nas horas que antecederam o início do encontro”, reitera o clube.