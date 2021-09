Marítimo vai trocar o relvado no final da época

"O relvado do Estádio do Marítimo, instalado no início da época 2016-2017, sofreu um forte ataque fúngico na semana que antecedeu o jogo da Taça da Liga, com o Boavista, realizado a 25 de julho", segundo o comunicado, que indica ainda que "a Liga Portugal colocou técnicos especializados a orientar os trabalhos de manutenção", com o objetivo de recuperar rapidamente o pavimento.

"Na sequência da última vistoria e de diálogo com a Liga Portuguesa de Futebol, o Marítimo vem informar os seus sócios que, no final da presente temporada, procederá à substituição integral do relvado existente, assim como do seu sistema de rega", pode ler-se no comunicado publicado pelos "verde rubros" no seu sítio oficial na internet.

O Marítimo informou, esta terça-feira, que "procederá à substituição integral do relvado", que se encontra atualmente interdito, após duas notas negativas, no final da temporada 2021/22.

Os "leões do Almirante Reis" destacaram ainda as altas temperaturas que se fizeram sentir na Madeira em agosto, "que não contribuíram para a regeneração desejada do terreno", sublinhando que este foi um "cenário que, decisivamente, concorreu para a interdição do Estádio, após duas classificações negativas verificadas nos jogos com o SC Braga e FC Porto".

"Posteriormente ao jogo com FC Porto, referente à quarta jornada da Liga BWIN, o Marítimo foi notificado da decisão de interdição do seu estádio, tendo, a partir de então, e só a partir deste momento, sido devolvida ao Marítimo a responsabilidade integral dos trabalhos de manutenção e recuperação do relvado", refere a nota.

O clube madeirense sublinhou ainda que, "em função dos diálogos estabelecidos", tudo indica que o jogo diante do Gil Vicente, em 30 de outubro, aconteça no Estádio do Marítimo.

Devido à interdição do seu relvado, o Marítimo já recorreu ao Estádio da Madeira, recinto do rival Nacional, para receber o Arouca (2-2), em 13 de setembro, para a quinta jornada do campeonato e, volta a usar o recinto desportivo do eterno rival para defrontar o Moreirense, para a oitava jornada da I Liga.

No papel de anfitrião, o Marítimo, 12.ª classificado, com seis pontos, defronta o Moreirense, que se encontra na 14.ª posição com a mesma pontuação, na sexta-feira, às 19h00, no Estádio da Madeira.