Francesa Stéphanie Frappart arbitra Braga-Midtjylland

A árbitra francesa Stéphanie Frappart foi escolhida para orientar a receção do Sporting de Braga aos dinamarqueses do Midtjylland, na quinta-feira, a contar para a segunda jornada do grupo F da Liga Europa.

A primeira mulher a entrar na elite das competições europeias masculinas terá como assistentes os compatriotas Micael Berchebru e Guillaume Debart. O também francês Delajod Willy será o videoárbitro.



Na jornada inaugural da Liga Europa, o Sporting de Braga perdeu, por 2-1, diante do Estrela Vermelha, em Belgrado. Por outro lado, o Midtjylland empatou, a um golo, na receção aos búlgaros do Ludogorets.

O Braga-Midtjylland joga-se na quinta-feira, às 20h00, e tem informações na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.