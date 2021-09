Mais um empate na partida que encerrou a jornada 7 da I Liga. Boavista e Estoril marcaram um golo cada um.

Pelos axadrezados marcou Sauer, de penálti, aos 24 minutos.

Já pelo Estoril empatou André Franco, ao minuto 71.

Após este empate, os canarinhos são quartos classificados com 14 pontos. As panteras são sétimos, com 9 pontos.

Veja o resumo da partida: