António Duarte: "Continuo a acreditar que somos favoritos"

Os adeptos do Sporting de Braga continuam "a acreditar que são os favoritos do grupo" F da Liga Europa, apesar da derrota com o Estrela Vermelha, em Belgrado, na primeira jornada.

Na quinta-feira, os minhotos recebem, na Pedreira, os dinamarqueses do Midtjylland. António Duarte, antigo dirigente, frisa, em entrevista a Bola Branca, nem sequer pensa ver o Braga a cair para a Conference League.

"Sabemos que vai ser difícil. Vamos passar a fase de grupos, vamos ser os primeiros classificados, vamos ter de ter uma prestação diferente da que fizemos em Belgrado. Todos acreditamos, porque somos mais competentes e temos qualidade", esclarece.

Não obstante o arranque de temporada titubeante, António Duarte espera um "Braga ao seu nível" no contexto europeu, embora pela frente tenha uma "equipa com um futebol rápido e de contra-ataque".

Acérrimo crítico da gestão desportiva de António Salvador, o ex-dirigente do Sporting de Braga entende que a constante entrada e saída de jogadores tem "criado fragilidade no balneário" e, além disso, vai desvanecendo "o grande sonho de ser campeões nacionais".

