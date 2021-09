Santa Clara empata Braga já depois dos 90

O Sporting de Braga voltou a escorregar no campeonato e, desta vez, muito por culpa de Lincoln. O médio do Santa Clara aproveitou um livre direto, aos 90+5', para marcar o golo que valeu empate (1-1) no desafio entre as duas equipas, a contar para a 7.ª jornada e que se realizou este domingo.

Depois de uma primeira parte sem golos, Paulo Oliveira, na sequência de um canto, marcou para o Sporting de Braga. Os minhotos tentaram segurar a vantagem, mas no tempo de compensação Lincoln fez o golo do empate.

O Braga continua sem conquistar duas vitórias consecutivas, esta época, falha o acesso ao 4.º lugar e perde terreno para Benfica, FC Porto e Sporting, que venceram nesta jornada.

O Santa Clara voltou a pontuar, depois de duas derrotas consecutivas no campeonato. A equipa de Daniel Ramos está em zona perigosa, no antepenúltimo lugar, com cinco pontos.