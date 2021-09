Portimonense e Vizela empatam sem golos

Portimonense e Vizela empataram a zero, este domingo, em jogo da 7.ª jornada da I Liga. As duas equipas mantêm a tendência das últimas rondas e continuam a pontuar.

O Portimonense pontua pela terceira jornada consecutiva e instala-se no 6.º lugar, com 11 pontos, a um do Braga, 5.º colocado.



O Vizela conquista o quarto empate seguido e vai somando pontos que colocam a equipa no 11.º lugar. Na próxima jornada, a oitava, o Vizela recebe o Santa Clara e o Portimonense visita o Benfica.

Veja o resumo da partida: