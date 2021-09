Ricardo Soares. “Não me parece que o FC Porto fosse superior a nós”

O treinador do Gil Vicente considera que o resultado mais justo contra o FC Porto era o empate.

“Não me parece que o FC Porto fosse superior a nós. Atendendo à valia das duas equipas e aos objetivos parece-me altamente exagerado o resultado. Atendendo ao jogo, penso que o empate era o mais justo”, disse Ricardo Soares.

Na sala de imprensa, o técnico dos “galos” – que foi expulso durante a partida – referiu que “é difícil de digerir este resultado (1-2).

Ricardo Soares aproveitou para explicar a sua maneira de ser enquanto treinador: “Nós sabemos que é extremamente difícil jogar da forma como nós queremos, uma forma ousada, sem ‘autocarros’, sem passar tempo, valorizando o espetáculo. É uma das minhas premissas, é isso que eu quero para a minha carreira, quero jogar olhos nos olhos com toda a gente, respeitando todos os intervenientes. Vamos continuar desta forma”.

O treinador reconhece que “se assim for, quem tem a ganhar é o futebol. Iremos ganhar, empatar e perder. Isso irá acontecer certamente no futuro, mas é desta forma que quero estar: jogar com confiança dos jogadores, valorizá-los e tendo resultados desportivos”.

Já sobre a expulsão, Ricardo Soares não tem dúvidas: "Não estou satisfeito com a minha expulsão".

"Não vou atirar culpas a ninguém. Tenho de assumir a minha responsabilidade. O futebol é um jogo de emoções e nem sempre temos as melhores posturas. O Artur Soares Dias é um dos grandes árbitros que temos, tenho um enorme respeito por ele, mas há sempre uma ou outra palavra menos correta, mas ele sabe que não fui mal educado. Espero que não me desiluda e coloque no relatório textualmente as minhas palavras".

O FC Porto venceu o Gil Vicente por 2-1.