Pedro Proença acredita em “estádios cheios a partir de 1 de outubro”

O presidente da Liga de clubes acredita que os estádios vão poder ter 100% da lotação a partir do próximo dia 1 de outubro.

"Depois das recentes afirmações do nosso primeiro-ministro tenho a clara convicção de que poderemos ter os estádios completamente cheios a partir do dia 1 de outubro", referiu Pedro Proença.

O dirigente fez estas declarações à margem da aula que deu no auditório do Estádio Afonso Henriques, em Guimarães, e que marcou o arranque da 6.ª pós graduação em organização e gestão do futebol profissional e da 3.ª pós graduação em comunicação.

Proença deixa um balanço de princípio de temporada: "O arranque de época está a ser muito positivo, quer em termos desportivos, como emotivos, mas é evidente que continuamos a falar da possibilidade de ter os estádios completamente cheios. Esta é a época da retoma e vamos continuar a centrar atenções no público, bem como na lotação sem limites".

A decisão terá de ser tomada pela Direção Geral da Saúde. Atualmente a lotação dos recintos está limitada a 50%.

O antigo árbitro aproveitou para comentar ainda a polémica relacionada com o cartão do adepto.

Pedro Proença admite “que há coisas a ser melhoradas porque não podemos inibir os adeptos de vir aos estádios. Temos de nos sentar, refletir e equacionar alterações a essa forma de acesso".