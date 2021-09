Vice-presidente do Braga renuncia após acusações de assédio a atletas e furto

Joel Pereira renunciou ao cargo de vice-presidente e abandonou todas as funções no Sporting de Braga, após ser alvo de acusações de assédio.

Em comunicado no site oficial, o Braga refere que, "apesar de refutar todas as acusações de que foi alvo", Joel Pereira demitiu-se "de forma a salvaguardar a imagem e reputação" do clube e assegurar "o normal funcionamento do arranque de época das modalidades".

Em causa estão as acusações feitas por Daniela Lopes, antiga diretora das modalidades do Braga, nas redes sociais. A ainda funcionária do clube acusou Joel Pereira de assédio a "jogadoras das modalidades" e de furto.

"Desde o uso das casas dos nossos jogadores enquanto estão ausentes para levar amigos (inclusive adeptos e sócios do SC Braga) e mulheres onde passam tardes e noites. (…) A quantidade de talões de gasóleo e refeições que ambos colocam para o clube pagar justificando despesas inexistentes daria para eu ir de férias 10 anos", escreveu.

Daniela Lopes também acusou Joel Pereira de, "a troco de favores", apoderar-se de camisolas das equipas de futsal e futebol de praia, colocar-lhes as estampagens da equipa principal e vendê-las, "oferecer aos familiares e amigos e obviamente para trocas de favores".

"Imaginem que cada camisola custa cerca de 60 euros e aquelas em que pedem aos jogadores para assinar duplicam quase o valor", alegou.

Joel Pereira nega, Braga investiga

Joel Pereira negou todas as acusações, porém, o Braga abriu inquérito.

"Quem me conhece sabe quem sou, de onde vim e o amor que tenho ao SC Braga. Tomei conhecimento do teor das acusações de determinada pessoa e venho por este meio negar todos os factos que me são imputados. Irei agir judicialmente perante tais acusações", escreveu o agora ex-dirigente, também nas redes sociais.

No mesmo comunicado, o Braga agradece a Joel Pereira o trabalho desenvolvido em quatro anos e "o seu contributo para o desenvolvimento das várias modalidades" e para "os muitos títulos conquistados".

"Mais se informa que Manuel da Silva Costa, atual vice-presidente para as Relações Institucionais, acumula o cargo de vice-presidente para as Modalidades, tendo sido nomeado para o cargo de diretor-geral das Modalidades Ricardo Vasconcelos", acrescenta o clube minhoto.