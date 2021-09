Velázquez destaca "grande jogo" do Marítimo em Alvalade

Julio Velázquez aceita, mas lamenta a derrota do Marítimo no terreno do Sporting, por 1-0, ao cair do pano, por considerar que o trabalho feito pelos seus jogadores merecia um ponto que "teria sido ouro".

"É difícil analisar uma derrota no minuto 96, com um penálti fortuito. Fizemos um grande jogo na casa do campeão. Os jogadores foram sensacionais, estou muito orgulhoso deles. Temos de aceitar. Ficamos com coisas muito, muito positivas. Fizemos um trabalho excecional. É uma pena, porque o empate teria sido maravilhoso, mas há que aceitar", destacou o treinador espanhol, em declarações à Sport TV.



No final, fica um jogo "muito disputado, cada um com as suas armas", e o trabalho "extraordinário" do Marítimo em pleno Estádio de Alvalade.

"Um ponto teria sido ouro para nós. Mas com esta dinâmica e atitude, conseguiremos progredir", enalteceu Julio Velázquez.