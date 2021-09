Pepa: "É a primeira vez que vou jogar contra o Benfica e que me vou sentir em casa"

"A equipa [Benfica] não tem comparação com a do ano passado. Está muito forte na reação à perda, muito forte defensivamente. Equipa com vertigem (...) É um jogo contra uma equipa fortíssima, que está no seu melhor momento. Terá de ser um Vitória muito forte em todos os momentos", sublinha, em conferência de imprensa.

"É a primeira vez que vou jogar contra o Benfica e que me vou sentir em casa. Vamos ter 14 mil nas bancadas. O Benfica aqui não estará em maioria", diz o treinador, antecipando um apoio que será importante para a sua equipa tentar surpreender o líder do campeonato, que classifica como uma equipa "fortíssima".

À nova será de vez. Pepa vai jogar contra o Benfica e vai, finalmente, sentir que está a jogar em casa. O treinador do Vitória de Guimarães que já defrontou os encarnados, por Paços de Ferreira e Tondela, salienta a diferença que jogar no D. Afonso Henriques, onde os adeptos do Vitória estão sempre em maioria, independentemente do adversário.

O Vitória não vence o Benfica há 22 jogos consecutivos, mas Pepa prefere olhar para a história que pode escrever no sábado, do que para aquela que já está escrita: "Sentimos ter capacidade para vencer o jogo. Queremos fazer história".

A equipa está no 10.º lugar, com uma vitória, quatro empates e uma derrota. Uma campanha que, na opinião do treinador, não reflete a produção que os jogadores têm apresentado.

"Temos dado mais ao jogo do que aquilo que o jogo nos tem dado. Refiro-me a pontos e golos. Nós sentimo-nos bem em campo. Sentimos que somos uma equipa capaz de ganhar contra quem for e seja onde for", avisa.



"Temos de fazer lutos rápidos"

O Vitória vem de um triunfo a meio de semana com o Covilhã (0-2), para a fase de grupos da Taça da Liga, mas na jornada passada empatou em Arouca (2-2), depois de estar a vencer por dois golos de diferença.

A recuperação teve de ser rápida, explica Pepa. "Tivemos outro jogo a meio e a resposta foi cabal. Temos de fazer lutos rápidos. Numa época há sempre erros individuais, coletivos, do treinador. Não temos tempo para lamúrias", afirma.

Com o firme objetivo de "fazer história" no clube, o treinador salienta a necessidade de "identificar a equipa com os adeptos, o clube e a cidade". "Queremos os três pontos, mas o que todos querem é que toda a gente dê tudo lá dentro", declara.

O Vitória de Guimarães-Benfica, a contar para a jornada 7 da Liga, é no sábado, às 18h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.