Nota 2 para Artur Soares Dias. “Deveria ter assinalado penálti por falta sobre Taremi”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 2 a Artur Soares Dias, o árbitro que dirigiu o Gil Vicente – FC Porto.

O especialista da Renascença em arbitragem começa por estranhar a expulsão do treinador do Gil Vicente, após um lance em que foi assinalado penálti contra o FC Porto.

“A expulsão de Ricardo Soares é estranha e não prestigia o futebol em si”, disse.

Também na primeira parte, “é evidente a mão de Mbemba” num lance em que também “Uribe rasteira Talocha”. “Seriam dois motivos para penálti”.

Na segunda parte, a arbitragem de Artur Soares Dias foi mais difícil.

Destaque para dois lances com Taremi. No primeiro, aos 52 minutos, é uma “situação normal” e não há falta. Já no segundo lance, aos 58 minutos, há falta de Lucas sobre o avançado iraniano.

“Deveria ter assinalado penálti” nesse segundo lance, considera Paulo Pereira.

Entretanto, “Otávio e Fábio Vieira foram amarelados sem razão”.

Por isso, nota 2 para Artur Soares Dias.

Dentro das quatro linhas, o FC Porto venceu o Gil Vicente por 1-0, com golo de Sérgio Oliveira, de livre direto, ao minuto 89.