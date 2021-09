Fábio Martins troca o Braga pelo Al Wahda

Fábio Martins vai ser jogador do Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O Braga chegou a acordo com o clube árabe e transfere o extremo por três milhões de euros.

Cumpre-se assim o desejo do jogador de regressar ao Médio Oriente, depois de na época passada ter estado nos sauditas do Al Shabab, por empréstimo do Braga. Fábio Martins teve uma temporada em cheio, com nove golos e quatro assistências, em 28 jogos.

No verão colocou-se a possibilidade Fábio Martins sair, mas o avançado acabou por permanecer no plantel e foi opção regular de Carlos Carvalhal: sete jogos, um golo.

A aposta do treinador, no entanto, não terá continuidade. Fábio Martins, de 28 anos, coloca um ponto final na ligação ao Braga, que durava desde 2014. O extremo teve apenas uma temporada em que foi aposta firme no clube (2017/18) e esta configurava-se como o segundo capítulo dessa história.