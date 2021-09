Ricardo Soares: "Este é o FC Porto mais forte dos últimos anos"

Ricardo Soares considera que o Gil Vicente vai defrontar "o FC Porto mais forte dos últimos anos". O treinador sustenta a ideia num fator fundamental: estabilidade.

"Este Porto é mais forte do que o da época passada. Mantém o mesmo treinador há muitos anos, tem um treinador que personifica o que é o FC Porto, tem simbiose grande entre clube e adeptos, o que é fundamental para mais vitórias. Depois, é um plantel como poucas mexidas. O Sérgio conhece bem os jogadores e eles conhecem bem as ideias do treinador. Isto faz com que seja o Porto mais forte dos últimos anos", diz Ricardo Soares, em conferência de imprensa.

O treinador realça a qualidade do plantel de Sérgio Conceição e destaca o "amadurecimento dos jovens que estão cada vez mais jogadores".