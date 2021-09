Nacional confirma Rui Borges como novo treinador

O presidente do clube, Rui Alves, afirmou que "com a liderança do Rui Borges, o Nacional renova sua expectativa e ambição no projeto traçado para a época". Reconhece "que um candidato à subida à sexta jornada não pode se encontrar na situação que o Nacional se encontra, muito aquém das expectativas".

Refere que apesar de "ter sido tudo muito rápido" está "identificado com o que o plantel pode dar", apostando num "bom relacionamento com todos, pois só assim se consegue os resultados pretendidos".

Rui Borges foi apresentado esta quinta-feira como o novo treinador do Nacional, substituindo Costinha no cargo, conforme a Renascença anunciou .

Rui Borges foi despedido da Académica, mas ficou apenas um dia sem clube, tendo assumido o cargo.

O Nacional tem objetivos de regressar à I Liga e começou com resultados diferentes dessa ambição, com apenas duas vitórias em seis jogos, e Costinha deixou o comando técnico. Rui Borges será o terceiro treinador dos madeirenses esta época, depois de Sérgio Vieira nem sequer ter arrancado a pré-época.

Rui Borges começou a carreira de treinador em 2017, no Mirandela. Subiu à II Liga em 2018/19, com o Académico de Viseu, equipa que comandou durante uma temporada e meia.

Na última temporada, esteve muito perto de subir à I Liga com a Académica, mas ficou em quarto lugar, atrás do lugar de "play-off" ocupado pelo Arouca, que viria a subir de divisão. O Nacional está no 13º lugar da II Liga, com sete pontos, a oito do líder Feirense, que tem 15 pontos somados.