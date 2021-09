Wenderson Galeno quer ajudar o Braga a "fazer uma grande época", depois de ter fechado a sua renovação de contrato por mais duas épocas, até 2026.

"O mister ajudou-me muito. Com a chegada dele aqui, evoluí muito no lado esquerdo e pretendo evoluir ainda mais. Podemos fazer uma grande época, temos um grande objetivo, que é sobretudo estar lá em cima na classificação", disse, aos meios do clube.

O brasileiro de 23 agradeceu a oportunidade de prolongar o vínculo com os minhotos, clube que representa desde 2019.

"Ter a oportunidade de continuar cá é muito importante para mim. Quero muito continuar a ajudar o Braga e estou muito feliz com a renovação. Só tenho a agradecer ao presidente pela oportunidade. Quero agradecer muito à equipa do Braga. Estou muito feliz pelos 100 jogos que estão a chegar, espero fazer mais golos, mais assistências e ajudar os meus companheiros", acrescentou.

Contratado ao FC Porto, Galeno, de 23 anos, cumpre a terceira temporada em Braga e tornou-se num dos jogadores mais influentes da equipa.



Galeno renova contrato à porta do 100 jogos pelos minhotos. O extremo chegou a Portugal em 2016 para representar o FC Porto. Atuou, sobretudo, pela equipa B - fez quatro jogos pela equipa principal - e seguiu para Portimonense e Rio Ave, por empréstimo dos dragões.

Em 2019 chegou, em definitivo, a Braga. Tem 99 jogos realizados pelo clube. Esta temporada tem oito jogos, um golo e uma assistência.