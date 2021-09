O Boavista venceu o Paços Ferreira, por 2-1, com reviravolta, em partida da primeira jornada do grupo C da Taça da Liga.

Os golos da partida foram apontados por João Pedro, para os pacenses, mas Yusupha e Gustavo Sauer deram o triunfo aos axadrezados.

Com este triunfo, a equipa do Bessa assume a liderança do grupo.