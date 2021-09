Tigres tentou, mas Porozo fica no Boavista

O defesa Jackson Porozo vai continuar no Boavista, confirmou o treinador João Pedro Sousa, em conferência de imprensa.

O central equatoriano de 21 anos teve proposta do Tigres, do México, com uma proposta a rondar os três milhões de euros, mas Porozo vai continuar no Bessa.

"O Porozo pelo potencial que tem é natural e normal que cheguem ofertas para ele, mas é jogador do Boavista e vai continuar a ser. Ele sabe disso e tem consiciência que um dia a sua oportunidade vai chegar, mas agora vai continuar a precisar de trabalhar, para crescer e evoluir dentro do Boavista", disse o treinador.



Porozo chegou ao Boavista na época passada vindo do Santos. Somou dois golos em 12 jogos na temporada passada e assume o estatuto de titular esta época, com seis jogos feitos.