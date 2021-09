Rui Borges troca a Académica pelo Nacional

Rui Borges é o escolhido pela direção do Nacional da Madeira para substituir Costinha no comando técnico, confirmou a Renascença.

O treinador de 40 anos foi demitido da Académica, onde ainda não tinha vencido esta temporada. A Briosa está no último lugar da II Liga e a direção já tinha reunido para chegar a acordo para a rescisão do técnico.

O clube de Coimbra oficializou a saída do técnico esta manhã.

Rui Borges não ficará muito tempo fora do ativo, isto porque foi contactado pela SAD do Nacional para assumir o cargo deixado vago por Costinha.

O Nacional tem objetivos de regressar à I Liga e começou com resultados diferentes dessa ambição, com apenas duas vitórias em seis jogos, e Costinha deixou o comando técnico. Rui Borges será o terceiro treinador dos madeirenses esta época, depois de Sérgio Vieira nem sequer ter arranco a pré-época.

Rui Borges começou a carreira de treinador em 2017, no Mirandela. Subiu à II Liga em 2018/19, com o Académico de Viseu, equipa que comandou durante uma temporada e meia.

Na última temporada, esteve muito perto de subir à I Liga com a Académica, mas ficou em quarto lugar, atrás do lugar de "play-off" ocupado pelo Arouca, que viria a subir de divisão.

O Nacional está no 13º lugar da II Liga, com sete pontos, a oito do líder Feirense, que tem 15 pontos somados.

[Atualizado às 12h02 - Comunicado da Académica]