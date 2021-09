Marítimo "seria maluco" se não aceitasse o empate, mas vai a Alvalade para ganhar

O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, assume que arrancar um empate ao Sporting, na sétima jornada do campeonato, seria positivo, no entanto, salienta que a sua equipa tem de ir a Alvalade para ganhar.

"Temos um jogo de alta dificuldade ante o campeão. Temos vontade de fazer bom jogo e pontuar, o que seria positivo, e se possível, ganhar. Temos de ser capazes de igualar o jogo, sendo competitivos. Ter a ambição de fazer as coisas bem. Depois de tudo isso, ao minuto 95, quando o árbitro apitar, pontuar é positivo? Claro, se dissesse o contrário seria maluco. Mas o objetivo tem de ser ganhar", sublinhou o técnico espanhol, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

Velázquez reconheceu que "não será fácil" pontuar frente a uma equipa "recheada de bons jogadores e com muita qualidade" como é o Sporting, "que sem dúvida nenhuma aspira a lutar pelo campeonato".

O treinador do Marítimo rejeitou a ideia de que o Sporting esteja mais fraco esta época do que na anterior. Também descartou a noção de que os insulares estejam a mostrar rendimento ofensivo insuficiente: "Estamos a criar ocasiões em todos os jogos. Falta-nos melhorar a finalização."

O Sporting-Marítimo joga-se na sexta-feira, às 19h00, em Alvalade. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.