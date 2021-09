Adversário do Braga goleia amadores na Taça da Dinamarca

O Midtjylland, próximo adversário do Sporting de Braga na Liga Europa, seguiu em frente na Taça da Dinamarca, esta quarta-feira, com uma goleada aos amadores do Kjellerup, da quarta divisão local, por 0-5.

O líder do campeonato dinamarquês adiantou-se à passagem da meia hora, por intermédio de Evander. Daí aos 79 minutos, marcaram, também, Victor Lind, que assinou um bis, Awer Mabil e Aral Simsir.

O Midtjylland segue para os oitavos de final da Taça da Dinamarca.

Na primeira jornada do grupo F da Liga Europa, o Braga perdeu no terreno do Estrela Vermelha, da Sérvia, por 2-1. Na segunda, na próxima quinta-feira, às 20h00, defrontará o Midtjylland, na Pedreira.