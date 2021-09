Vitória triunfa na Covilhã no regresso de Rochinha

O Vitória de Guimarães inaugurou a fase de grupos da Taça da Liga, esta terça-feira, com uma vitória no terreno do Sporting da Covilhã, por 0-2.

Nicolas Janvier, titular pela primeira vez esta temporada, foi o grande protagonista da noite, com um bis em quatro minutos, aos 25 e 29.

Encontro que marcou o regresso de Rochinha à competição. O avançado português, que envergou a braçadeira de capitão na Covilhã, não jogava desde o dia 12 de setembro, quando caiu inanimado, no relvado, após um choque de cabeças com Safira, da Belenenses SAD.

Na altura, Rochinha teve de ser assistido no relvado, mas acabou por sair pelo próprio pé. Ainda assim, seguiu logo para o hospital, para realizar vários exames médicos, e teve alta hospitalar para lá da meia-noite.

Com este triunfo, o Vitória soma três pontos e lidera o grupo A. A 27 de outubro, a equipa de Pepa recebe o Benfica, num jogo que poderá ser decisivo para as contas finais do apuramento para a "final four".