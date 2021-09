Vilafranquense ganha e afunda Académica

O Vilafranquense venceu a Académica, por 2-1, e conseguiu a primeira vitória na II Liga desta época.

A Briosa marcou primeiro, por Toro, mas a equipa de Vila Franca reagiu e virou o marcador, com tentos de Nené e Filipe Melo, este já nos descontos.

A Académica, que acabou com 10 após expulsão de Ricardo Dias, é lanterna vermelha do campeonato, com apenas dois pontos.

Também esta segunda-feira, o Académico Viseu goleou, fora, o Leixões, por 4-1.

Pelos visitantes marcaram Bussmauer, Ayongo, Nussbaumer e Quizera. Já pela equipa da casa tinha descontado Ben Traoré.

[atualizado]