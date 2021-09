II Liga. Varzim vence pela primeira vez esta época

O Varzim conquistou a primeira vitória da época, esta terça-feira, frente ao Estrela da Amadora, por 3-1, a contar para a sexta jornada da II Liga.

O grande protagonista da noite, na Póvoa de Varzim, foi Heliardo, que abriu o marcador aos oito minutos e bisou nos descontos da primeira parte. Ao minuto 54, Luís Silva ampliou. Paulinho ainda reduziu, aos 68 minutos, no entanto, a vitória já não escapou aos Lobos do Mar.

O Varzim passa a somar seis pontos e deixa a zona de despromoção, saltando para o 14.º lugar. O Estrela da Amadora é 15.º, com cinco pontos, os mesmos do Vilafranquense, que se encontra no lugar de "play-off".