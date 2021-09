Paços de Ferreira denuncia insultos racistas a Tanque

O Paços de Ferreira denunciou e condenou insultos racistas contra o avançado Douglas Tanque por parte de um adepto do Vizela, no jogo de domingo.

"O FC Paços de Ferreira condena veemente o comportamento ocorrido ontem no Estádio do FC Vizela contra o nosso atleta Douglas Tanque, reforçando que este tipo de atitudes não pode ter lugar no desporto nem em qualquer outro contexto", pode ler-se na nota oficial.

O clube reconhece que "foi um ato perpetrado por uma única pessoa e que em nada representa o FC Vizela e os seus adeptos - tendo o clube sido irrepreensível na forma como fomos recebidos".

O adepto foi retirado do estádio e foi identificado pela polícia. O homem terá chamado de "macaco" ao avançado brasileiro, quando este ia ser lançado a jogo durante o intervalo.