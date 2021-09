Nacional demite Costinha

O Nacional anunciou a demissão do treinador Costinha, depois de um início de temporada na II Liga aquém das expetativas.

"Na sequência da reunião hoje mantida entre o técnico e Administração da SAD, ficou decidido que Costinha está de saída do comando técnico do CD Nacional. O CD Nacional agradece ao técnico toda a sua dedicação e profissionalismo, desejando-lhes os maiores sucessos profissionais e pessoais", lê-se na nota.

O treinador de 46 anos voltou ao ativo esta época, depois de ter deixado precisamente o Nacional em 2018/19. O início de época apenas com duas vitórias em seis jogos colocam o Nacional longe dos lugares de regresso à I Liga e ditam a saída do técnico.

Costinha conta com passagens pelo Beira-Mar, Paços de Ferreira e Académica, antes de ter subido o Nacional à I Liga em 2017/18, com a conquista do título do segundo escalão.

O Nacional vai para o terceiro treinador da temporada, depois de Sérgio Vieira ter arrancado a temporada, mas não ter sequer iniciado os trabalhos de pré-época, tendo pedido para sair.

Os madeirenses, despromovidos esta época à II Liga, estão no 12º posto da tabela.