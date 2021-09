Boavista e Académica falham controle salarial

A Liga Portugal notificou Boavista e Académica para que demonstrem o cumprimento salarial entre maio e agosto, que deveria ter sido apresentado até 15 de setembro.

Os dois clubes têm 15 dias para provarem a inexistência de dívidas salariais.

"A Liga Portugal informa que 32 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar, até 15 de setembro, a inexistência de dívidas salariais referentes aos meses de maio a agosto. Em cumprimento do previsto no n.º 5 do artigo 78.- A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, foram notificadas o Boavista FC e a A. Académica, para, no prazo de 15 dias, fazerem demonstração do cumprimento salarial dos referidos meses", lê-se no comunicado.

Os axadrezados já reagiram e justificam o atraso na resposta à Liga com "questões burocráticas".

"Tendo em conta o comunicado emitido pela Liga Portugal, o Boavista FC, Futebol SAD vem desta forma informar que tem a situação salarial regularizada com a sua equipa profissional de futebol. Mais se informa que a resolução desta situação, divulgada esta segunda-feira, está apenas dependente de questões burocráticas com a demonstração, perante a Liga Portugal, da regularização da situação em causa".