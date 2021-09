João Henriques: "Temos de ser mais fortes emocionalmente"

O treinador do Moreirense, João Henriques, lamenta o desabar emocional da sua equipa após o segundo golo do FC Porto, que culminou num 5-0.

"O resultado é pesado e penalizador, mas também uma lição de que não se pode perder o equilíbrio emocional quando surge a adversidade. Essa é a chave do jogo. Temos de ser muito mais fortes emocionalmente e não deitar a toalha ao chão", sublinhou, em declarações à Sport TV.



João Henriques considera que, na primeira parte, o Moreirense teve "algumas boas transições e oportunidades para chegar ao golo" e que o FC Porto mostrou "dificuldade em chegar à zona de finalização".

"Surgiu a grande penalidade e mantivemo-nos no jogo até ao intervalo. Falámos que era preciso continuar a fazer o que queríamos com melhor definição, mas depois surge um erro que deita tudo a perder. Foram golos sofridos em transição de bolas paradas nossas. Foi uma grande penalidade. E foram dois erros individuais. Isso pesa muito contra uma equipa tão eficaz e que foi ganhando confiança. Não podemos cometer tantos erros, porque isso é penalizador. Precisamos de manter o equilíbrio emocional quando as coisas não correm como queremos. Surgiu a adversidade do 2-0, mas temos de saber reagir", reforçou.

Pagar caro pelos erros

Ainda assim, o treinador dos cónegos assumiu que foi difícil "pagar pelos erros" quando a equipa estava "a fazer as coisas tão bem" até aí:

"É frustrante, porque tínhamos trabalhado bem durante a semana e estávamos confiantes, mas vimos desmoronar o que tínhamos planeado."

O Moreirense continua sem vencer. João Henriques lembrou que "o grau de dificuldade tem sido elevado e a equipa precisa de ganhar confiança".

"Logo que consigamos uma vitória vamos com certeza voltar ao estado normal do Moreirense para conseguirmos os pontos necessários para voltarmos à primeira metade da tabela classificativa. Perdemos com Benfica, Braga e Porto. Esta foi a derrota mais clara. Vamos continuar a crescer e aprender com os erros", sustentou o treinador.