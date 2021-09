II Liga. Benfica B sobe ao pódio, Porto permite reviravolta

O Benfica B subiu ao pódio da II Liga, este domingo, ao empatar no terreno do Farense, por 2-2. Posição em que o FC Porto B quase igualou os encarnados, antes de permitir a reviravolta do Desportivo de Chaves.

Em Faro, o Benfica adiantou-se logo aos dois minutos, por intermédio de Cher Ndour, e ampliou a contagem aos 13, com golo de Henrique Araújo. No entanto, sete minutos depois, Cristian reduziu e, a abrir a primeira parte, Loide Augusto restabeleceu o empate. Abner, do Farense, foi expulso aos 85 minutos, mas o resultado final não se alterou.

Em Chaves, o FC Porto B tomou conta da primeira parte e chegou à vantagem aos 20 minutos, pelos pés de Samba Koné. Aos 39 minutos, Gonçalo Borges dilatou a vantagem com um grande golo. Porém, o Chaves regressou do intervalo com todo o gás e, com bises de João Mendes e Adriano em 15 minutos, operou a cambalhota no marcador.

Foi dia rico em recuperações e reviravoltas. Na Madeira, o Nacional começou a ganhar frente ao Casa Pia, com um golo de Júlio César, contudo, um bis de Jota deu a volta ao jogo e a vitória aos lisboetas.

Com estes resultados, o Benfica B sobe ao terceiro lugar, com 11 pontos, e o Casa Pia ao quarto, com 10. O Chaves é oitavo classificado, com nove pontos, e o FC Porto é 10.º, com oito. O Nacional encontra-se na 12.ª posição, com sete pontos, mais quatro que o Farense, 16.º.