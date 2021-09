Bruno Pinheiro perdeu, mas considera “resultado justo”

O treinador do Estoril considera que o triunfo do Sporting (0-1) "é um resultado justo”.

“O Sporting foi mais dominador embora tenhamos consentido esse domínio. Pena que na primeira parte não conseguimos aproveitar algumas saídas de bola. Na segunda parte, um jogo controlado, no mesmo ritmo, infelizmente acabámos por conceder um penálti, fomos atrás do resultado, mas não conseguimos", referiu Bruno Pinheiro.

Apesar da derrota, o técnico dos canarinhos garante ter "muito orgulho por este grupo de trabalho, os jogadores são fantásticos. Homens muito profissionais, muito sérios”.

“Nesta convocatória tínhamos 10 jogadores do último ano, outros dez que chegaram este ano, alguns até na última semana do mercado de transferências. Dentro de duas semanas vamos estar mais fortes, pelo menos é esse o nosso objetivo", acrescentou, em declarações à Sporttv.

Questionado sobre se esta derrota ia abalar o grupo de trabalho, Bruno Pinheiro não teve dúvidas na resposta: “Os jogadores acreditam na ideia de jogo, não é preciso qualquer trabalho, eles sabem que as vitórias voltarão. Vamos continuar com a mesma ideologia e com os mesmos princípios. Vamos trabalhar para sermos felizes", terminou.

O Sporting venceu na Amoreira, por 1-0. O único golo da partida foi apontado por Porro, de grande penalidade. Na classificação, o Estoril foi ultrapassado pelos leões.