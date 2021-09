Feirense goleia Rio Ave e rouba liderança

Jogo grande na II Liga. O Feirense derrotou o Rio Ave, em Vila do Conde, por 4-0 e assumiu a liderança da prova, precisamente por troca com o adversário deste sábado.

Os golos dos fogaceiros foram apontados por Kerwin Vargas (2), Jorge Teixeira e Jardel.

Os últimos dois golos já foram apontados quando os donos da casa tinham ficado com 10, após expulsão de Aderllan Santos, aos 76 minutos.

Com este triunfo, o Feirense passa para a liderança da II Liga, com 15 pontos, mais dois do que o Rio Ave.

Ainda este sábado: Mafra - Trofense.