Treinador do Estoril eleito o melhor do mês da I Liga

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, venceu o prémio Vítor Oliveira, correspondente ao melhor técnico do mês, referente a agosto.

O campeão da II Liga e recém-promovido ao primeiro escalão teve um início de campeonato no máximo rendimento, com três vitórias e um empate nas primeiras quatro rondas, e que ainda valem o segundo lugar isolado da classificação.

"É um motivo de satisfação ver o nosso trabalho reconhecido pelos nossos pares, algo que simultaneamente também se traduz num fator de motivação para podermos continuar o nosso trabalho”, disse, aos meios do clube.

Numa votação de todos os treinadores da I Liga, Bruno Pinheiro registou 40% dos votos, superando os 36% alcançados por Jorge Jesus, que terminou no segundo lugar. A fechar o pódio surge o nome de João Pedro Sousa, do Boavista, com 9% dos votos.