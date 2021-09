Presidente do Estoril não acredita num Sporting fragilizado pela goleada na Champions

Alexandre Faria, presidente do Estoril, não acredita num Sporting fragilizado pela goleada sofrida na Liga dos Campeões frente ao Ajax. Ainda assim, o dirigente dos canarinhos quer "aproveitar o momento" para conquistar a vitória.

"São competições diferentes, realidades distintas e objetivos diferentes. Acho que o Sporting não tem necessidade de querer afirmar algo após um jogo que correu menos bem nas competições europeias. Na época passada, o Sporting também não foi feliz nas competições europeias e acabou por fazer um campeonato nacional absolutamente excepcional. Não há comparação", começa por dizer, em entrevista a Bola Branca.

O presidente diz que o Estoril "quer aproveitar estes momentos e conquistar vitórias quando não é favorito. Para nós é importante continuar a afirmar o papel de equipa competente, dinâmica e que representa muito bem a sua região".

O Estoril é a equipa revelação do campeonato até à data, com 13 pontos somados e no segundo lugar isolado, à frente de equipas como Sporting, FC Porto e Braga, e apenas a dois do líder Benfioca.

Alexandre Faria perspetiva um grande jogo na Amoreira e destaca o regresso dos grandes ao Estádio António Coimbra da Mota na I Liga, depois de um período no segundo escalão.

"São duas das equipas que praticam melhor futebol no nosso campeonato, as classificações refletem isso mesmo. Para o Estoril Praia é fantástico voltar a receber estes jogos importantes da nossa Liga, já com algum público presente e o Estádio António Coimbra da Mota agradece a oportunidade de termos um grande jogo de futebol", refere.