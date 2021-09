Portimonense bate Santa Clara e sobe ao quinto lugar

O Portimonense subiu ao quinto lugar da I Liga, esta sexta-feira, ao receber e bater o Santa Clara, por 2-1, no jogo de abertura da jornada 6.

A formação algarvia chegou à vantagem logo aos 10 minutos, num remate de primeira, de fora da área, de Aponza, assistido por Lucas Fernandes. Contudo, 10 minutos depois, Rui Costa empatou na recarga a um remate de Ricardinho, após bela jogada coletiva dos açorianos.

Mesmo antes do intervalo, Lucas Fernandes colheu a bola à entrada da área e disparou cruzado para o golo da vitória do Portimonense.

Com este resultado, o Portimonense sobe, à condição, ao quinto lugar, com 10 pontos, menos um do que Sporting e FC Porto. O Santa Clara soma a segunda derrota consecutiva e continua em 14.º, com quatro pontos, um acima do lugar de "play off" e dois sobre a zona de despromoção.