Sporting da Covilhã e Penafiel anularam-se, esta sexta-feira, no jogo de abertura da sexta jornada da II Liga.

Apesar das várias oportunidades de lado a lado, o nulo resistiu aos 90 minutos da partida na Covilhã.

Penafiel e Covilha falham, assim, o assalto ao pódio, cujo último ocupante soma 10 pontos. Os penafidelenses estão no quarto lugar, com os mesmos 10 pontos, e os serranos na sexta posição, com nove.