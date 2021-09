Liga Europa. Braga convicto na vitória em casa do Estrela Vermelha

O Sporting de Braga está confiante e convicto que vai arrancar a participação na Liga Europa com uma vitória em casa do Estrela Vermelha.

O presidente da assembleia-geral da Braga SAD, António Marques, destaca a dificuldade do grupo de "elite", em declarações a Bola Branca, mas mantém-se confiante num bom resultado para abrir a jornada europeia.

"Sabemos bem que todas as equipas são muito difíceis, é uma fase de elite, tanto na Liga Europa como na Champions. Temos que lidar com isso, é essa a dificuldade, a equipa tem de se preparar. Vamos ver o que acontece logo, com a convicção com que estamos, acreditamos que vamos começar bem", começa por dizer.

O jogo está marcado para as 17h45, em casa do histórico sérvio e campeão em título, Estrela Vermelha.

Sintonia total entre Carvalhal e direção

O presidente do Braga, António Salvador, exigiu mais à equipa, depois de um arranque no campeonato com apenas duas vitórias em cinco jogos. António Marques compreendo o contexto e diz que o presidente tem o "dever" de exigir mais.

"O presidente e a sua direção dão tudo, no limite do que é possível, para ter uma equipa competitiva. Quem dá tudo, também tem o dever de exigir que as pessoas se coadunem no jogo na ambição com essa qualidade que é esperada da equipa", começa por dizer.