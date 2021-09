Carvalhal lamenta falta de pontaria do Braga em Belgrado

Carlos Carvalhal considera que o Sporting de Braga foi penalizado pela falta de eficácia na finalização, esta quinta-feira, na derrota (2-1) no terreno do Estrela Vermelha, a contar para a Liga Europa.

Em declarações à Sport TV, no final da partida, o treinador minhoto salientou que o Braga foi "uma equipa capaz que jogou com uma equipa difícil e num ambiente nada fácil", e que podia ter marcado logo no início.

"Pecámos no capitulo de finalização. Somos, na Liga portuguesa, a segunda equipa que mais remata à baliza. Hoje [esta quinta-feira] foi mais uma vez em que o capítulo da finalização nos penalizou muito", referiu.

Apesar da derrota a abrir a campanha europeia, Carvalhal garantiu que a equipa do Braga sai de Belgrado "inteira e preparada para o que aí vem".

"Vamos pensar no Tondela e no que fazer na segunda-feira. Temos um plantel equilibrado que nos permite fazer um ou outro ajustamento, mas vamos sempre apresentar a melhor equipa", assegurou o treinador.