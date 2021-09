Treinador do Estrela Vermelha elogia Braga, "o quarto clube de Portugal"

O treinador do Estrela Vermelha teceu rasgados elogios ao Sporting de Braga, esta quarta-feira, no entanto, sublinhou que os sérvios vão receber a equipa portuguesa com intenção de conquistar os três pontos.

Em conferência de imprensa, Dejan Stankovic salientou que o Braga "é uma equipa que, historicamente, joga na Europa". Tanto que, recordou, na época 2010/11, disputou a final da Liga Europa com o FC Porto:

"Respeitamos muito o Braga, para mim é o quarto clube de Portugal. Tem muitos jogadores talentosos, portugueses e brasileiros, e um grande ponta de lança, o espanhol Abel Ruiz. É uma equipa ofensiva e muito veloz."



No entanto, Stankovic salientou que sente grande "orgulho" do Estrela Vermelha e que só pensa em vencer: "Respeitamos o Braga, mas não temos medo, sobretudo em nossa casa, no 'Marakana'."

Adeptos ajudam, mas devem admitir valor do Braga

O treinador reconheceu que a experiência europeia do Estrela Vermelha pode ser uma vantagem. Os fervorosos adeptos podem ajudar, mas também ser uma pressão extra para a equipa sérvia, assinalou.