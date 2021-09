Hegemonia do Rio Ave. Luís Freire eleito treinador do mês na II Liga

Luís Freire, treinador do Rio Ave, venceu o prémio de técnico do mês da II Liga, referente a agosto.

O treinador do Rio Ave reuniu a preferência dos seus companheiros de profissão, deste escalão, ao receber um total 28% dos votos. Nélson Veríssimo do Benfica B, foi segundo com 27% e Rui Ferreira, do Feirense, fechou o pódio, com 12%.

Importa referir que, no período em questão relativo a este prémio, Luís Freire conduziu a formação vilacondense a três vitórias e um empate. Um registo que valeu liderança isolada na II Liga, que ainda continua em setembro.

O Rio Ave venceu praticamente todos os prémios referentes a agosto: Jhonatan foi o melhor guarda-redes, Aderllan Santos o melhor defesa, Guga o melhor médio e o melhor jogador. Apenas Godwin, do Casa Pia, venceu o prémio de melhor avançado.