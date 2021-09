Derrota com o Benfica já não é tema no Santa Clara

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse que a derrota diante do Benfica (5-0) na última jornada da I Liga de futebol não vai ter consequências no rendimento da equipa frente ao Portimonense.

Em conferência de imprensa, Daniel Ramos disse “não acreditar” que o resultado do jogo de sábado, nos Açores, tenha consequência na prestação da equipa, que joga na próxima sexta-feira em Portimão.

“Na análise do jogo há que discernir o resultado da exibição. E há que discernir aquilo que nós fizemos e os comportamentos que nós tivemos. Se nós olharmos com frieza e com olhos de ver para o jogo passado, percebemos que a eficácia fez a diferença”, afirmou, falando no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

O treinador salientou que a equipa “agora já só pensa” no jogo frente ao Portimonense.

“A partir de segunda-feira já não existiu mais tema Benfica. Nem pode entrar. O que existe é Portimonense. É com foco no jogo do Portimonense que estamos a trabalhar. Tem de ser assim. Não pode ser de outra forma”, apontou.

E acrescentou: “[com o Benfica] foi uma equipa que percebeu que tinha o jogo perdido, mas não foi derrotada nos comportamentos. É isso que eu quero no Santa Clara. Uma equipa que trabalhe até ao final na luta pelo resultado e é isso que vamos procurar fazer no jogo frente ao Portimonense”.