Carvalhal quer vencer na Sérvia. "O Braga não entra para empatar em nenhum campo"

Carlos Carvalhal quer que o Braga arranque a jornada na Liga Europa com uma vitória na Sérvia, em casa do Estrela Vermelha. O treinador minhoto recorda que o clube sérvio tem um grande registo caseiro, mas não assusta os arsenalistas.

"O Braga não entra para empatar em nenhum campo, mas sim para vencer. É isso que temos feito em todos os jogos. Respeitamos o Estrela Vermelha, que está há 46 jogos invicto em casa e a última vez que perdeu foi em 2019, com o Bayern Munique. Gostamos de grandes desafios e vamos disputá-lo com a intenção de o vencer", atira.



O treinador português diz que o Braga não tem medo do Estrela Vermelha: "Respeitamos o adversário, mas não tememos ninguém. O Estrela Vermelha tem bons valores individuais e um bom coletivo. É esse respeito que temos. Vamos com coragem para tentar vencer", atira.

António Salvador, presidente do Braga, pediu mais à equipa, e Carvalhal "concorda em absoluto".

"O que o presidente disse foi 'ipsis verbis' o que eu disse depois do empate com o Paços de Ferreira. Concordo em absoluto com o que o presidente disse. Esta minha passagem pelo Braga foi um oásis, porque esta foi a primeira vez que houve queixas em relação à atitude da equipa. Foi um dia menos bom. Vamos abordar este jogo com uma atitude competitiva forte", termina.

Para o jogo em casa do Estrela Vermelha, Carlos Carvalhal convocou 23 jogadores, com destaque para o regresso de Sequeira, recuperado de lesão. Iuri Medeiros e André Castro ficaram de fora.

O Estrela Vermelha-Sporting de Braga joga-se na quinta-feira, às 17h45.