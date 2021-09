Trio do Rio Ave distinguido pela Liga

Jhonatan, Aderllan Santos e Guga, todos do Rio Ave, foram distinguidos pela Liga de Clubes como os melhores jogadores do mês de agosto.

Jhonatan vence o prémio de melhor guarda-redes do mês, com 27% dos votos dos treinadores. A fechar o pódio da votação surgem Caio Secco, do FC Penafiel, com 19,01%, e Igor, do CD Feirense, que recolheu 18,50% dos votos.

Já o central Aderllan venceu o prémio de melhor defesa, com 15% dos votos, mais do que os 12% de Jean Felipe, do SC Covilhã, e do colega de equipa Costinha, que totalizou 7% da votação.

Guga foi o médio do mês. O jogador somou 21% dos votos dos treinadores principais das equipas que disputam a competição. Fábio Espinho (CD Feirense), com 15%, e Joca, também do Rio Ave FC, com 12%, completam o pódio dos mais votados.