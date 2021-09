Liga de Clubes revela atraso de pagamento das apostas online

A Liga de Clubes revelou, esta terça-feira, a sua preocupação com o atraso no pagamento aos clubes do valor referente ao segundo trimestre das apostas online.

A direção da Liga de Clubes esteve reunida por videoconferência, com a presença de Pedro Proença, da Federação Portuguesa de Futebol e dos clubes que integram a direção - FC Porto, Sporting, Vitória SC, Vizela, Arouca, Covilhã, Penafiel e Académico de Viseu.

Entre outros temas, o principal remete-se ao atraso no pagamento das apostas online. O valor, que a Liga não revelou, encontra-se por liquidar desde o passado 10 de julho, por parte do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

A Liga de Clubes explica que já interpelou "formalmente o Turismo de Portugal por este atraso" e "continuará em contactos com o referido organismo com vista à regularização premente desta verba, bem como para o mesmo atraso não se verifique no caso dos valores referentes ao terceiro trimestre do ano, e cuja distribuição deverá ocorrer até ao dia 10 de outubro".

A direção deixou ainda uma nota de pesar por Jorge Sampaio, antigo Presidente da República, e por João Aranha, primeiro Presidente do organismo que gere o Futebol Profissional, ambos falecidos na passada semana.