António Salvador quer "mais e melhor" do Braga no campeonato

O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, quer "mais e melhor" do que aquilo que já viu da equipa minhota no arranque da temporada. O dirigente diz que "ter qualidade" não é suficiente.

"Braga tem de entrar em todos os jogos para vencer. Sabemos que não os vamos ganhar todos, agora sabemos que temos de trabalhar, ser intensos, agressivos. Depois se não ganharmos temos consciência que fizemos tudo para vencer. Tenho consciência que poderíamos ter feito mais, que temos de trabalhar mais diariamente para chegarmos aos jogos preparados", disse, à partida para a Sérvia.

O dirigente falou no aeroporto à partida para a primeira jornada da fase de grupos da Liga Europa, frente ao Estrela Vermelha. António Salvador espera um grupo equilibrado, numa prova onde o clube tem história.

"As expectativas são boas, vamos iniciar esta competição europeia com confiança, por aquilo que o Braga pode vir a fazer e tem feito no passado. O Braga tem história nesta competição, tem estado permanentemente na fase de grupos, tem passado quase sempre à fase seguinte. independentemente do sorteio, não tendo nomes sonantes, é um grupo muito difícil, equilibrado", atira.

Para o jogo em casa do Estrela Vermelha, Carlos Carvalhal convocou 23 jogadores, com destaque para o regresso de Sequeira, recuperado de lesão. Iuri Medeiros e André Castro ficaram de fora.

Os 23 escolhidos

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Lukas Hornicek

Defesas: Yan Couto, Sequeira, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues

Médios: Al Musrati, André Horta, Piazon, Chiquinho, Lucas Mineiro, Gorby, Moura

Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Fábio Martins, Vítor Oliveira e Mario González