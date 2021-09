Rochinha está "bem e a recuperar", depois do choque de cabeças

Rochinha está "bem e a recuperar". A confirmação foi do próprio, nas redes sociais, no dia seguinte a ter caído inanimado no relvado durante o jogo entre Vitória de Guimarães e Belenenses SAD.

O médio português chocou com a cabeça com Safira e o jogador do Vitória caiu inanimado. O jogo esteve interrompido durante cerca de sete minutos e foi transportado para o hospital, onde teve alta perto da uma da manhã.

"Obrigado a todos pelo apoio e preocupação. Ontem depois de dar entrada no hospital e fazer os exames complementares de diagnóstico concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa. Estou tranquilo e a recuperar", disse o jogador.

Rochinha, de 26 anos, representa o Vitória desde a época 2018/2019 e é uma das grandes figuras da equipa de Pepa. Soma um golo e uma assistência em seis jogos nesta temporada.